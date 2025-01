Boëtius verdedigt oud-Ajacied: "Ik heb hem opgezocht in Dubai"

"Hoe ik daar naar kijk? Ik heb Quincy Promes ook gezien toen ik in Dubai was", vertelt Boëtius in het programma De Oranjewinter. "Ik post dat weliswaar niet, maar ik post überhaupt heel erg weinig. Als ik wat actiever was geweest had ik dat misschien ook wel geweest. Ik kan niet voor hem praten, maar je bent er in goede en slechte tijden."

"Ik heb ook veel met hem meegemaakt. We deelden een kamer bij Jong Oranje en zijn samen gedebuteerd in het Nederlands elftal. Als zijn neef het niet overleefd had? Zoals ik hem ken, dat veranderd daar ook niet door. Ik praat sowieso niet inhoudelijk over dit soort zaken. Schuldig of onschuldig, ik ga daar niet over. Als hij niet vind dat hij onschuldig is, dan was hij niet in hoger beroep gegaan. Ik heb er heel weinig over te zeggen", aldus Boëtius.