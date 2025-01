Borussia Dortmund ontslaat Sahin en denkt aan voormalig Ajacied

Sahin stond zwaar onder druk vanwege de slechte resultaten in de competitie en verloor dinsdagavond ook in de Champions League van Bologna. De clubleiding heeft genoeg gezien en heeft de oud-middenvelder van Feyenoord na zeven maanden op straat gezet.

In de Duitse media werd al voor het ontslag van Sahin gespeculeerd over zijn opvolger. Volgens Sky Sport zou Ten Hag, die in oktober ontslagen werd bij Manchester United, in beeld zijn. Ook de naam van oud-PSV-trainer Schmidt wordt genoemd. De Duitse oefenmeester zit sinds augustus vorig jaar zonder club nadat Benfica afscheid van hem nam.