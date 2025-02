'Bounida wilde altijd blijven, familie heeft ook wat te zeggen"

De onderhandelingen tussen Ajax en Rayane Bounida gaan inmiddels de goede kant op. Beide partijen naderen elkaar in de gesprekken over een nieuwe verbintenis.

Eerder werd nog gemeld dat de kans groot was dat Bounida Ajax komende zomer transfervrij zou verlaten. De talentvolle Belg zou niet tevreden zijn met het door Ajax aangeboden salaris, maar nu lijken beide partijen elkaar toch te naderen. "De speler zelf wilde altijd al blijven, maar het is meer de familie eromheen die ook wat te zeggen heeft blijkbaar", legt Ajax-watcher Tim van Duijn uit in de Transfer Deadline Show van Voetbal International.

Naar verluidt heeft Ajax nu ook die horde overwonnen. “Ze denken bij Ajax nu toch dat het ze gaat lukken om die familie van hem ook over te halen", weet Van Duijn. "Ik snap ook wel dat die familie een hap van de taart wil, maar ik zou de wens van de speler lekker bepalend laten blijven."