Branco van den Boomen weg? "Het liefst zou Ajax hem verkopen"

"In aantallen vinden ze nog steeds dat ze er twee of drie teveel hebben", opent Johan Inan de AD Voetbalpodcast. "Wijndal en Tahirovic zorgen door een vertrek voor een betere salarishuishouding, als zij vertrekken is dat op orde. Ze verkopen het liefst ook nog een speler, Van den Boomen of Akpom bijvoorbeeld. Als Moro komt kunnen ze Akpom-geld gebruiken om een andere positie te versterken."

"Het is niet zo dat Alex Kroes Akpom in zijn kamertje heeft geroepen en gezegd heeft dat er voor hem geen perspectief is, maar de spelers kunnen dat zelf ook wel een beetje uittekenen. Uiteindelijk is het aan de speler zelf om de knoop door te haken", vervolgt Inan.

Voor Van den Boomen geldt hetzelfde. "Van den Boomen weet dat hij reserve is achter Henderson en Mannsverk. Hij heeft ook nooit de indruk gewekt dat Ajax hem koste wat het kost moet behouden. Een Frans bod werd deze zomer geaccepteerd en toen heeft Van den Boomen gezegd dat hij wilde blijven en voor zijn kans wilde gaan. Hij weet inmiddels dat hij vaste reserve is en dan moet hij zelf de knoop doorhakken."