BREAKING | 'Jordan Henderson is op weg naar uitgang bij Ajax'

Henderson gaat een contract voor anderhalf jaar tekenen in Frankrijk. De transfer van de 34-jarige middenvelder wordt de komende dagen afgerond. Henderson maakte vorig jaar in januari de overstap van Al-Ettifaq naar Ajax, nadat hij zijn contract in Saoedi-Arabië voor meerdere miljoenen had afgekocht.

De Engelsman behoorde tot de topverdieners bij Ajax en had nog een verbintenis tot de zomer van 2026 in Amsterdam. Hij streek daarnaast tekengeld op in de Johan Cruijff ArenA. Met zijn vertrek krijgt Ajax ruimte in het salarishuis. Met Youri Regeer haalden de Amsterdammers als een extra middenvelder binnen.