BREAKING | 'Owen Wijndal weg bij Ajax': "Huursom ruim 1 miljoen"

Hij benadrukt dat de deal nog geen uitgemaakte zaak is. "De bal ligt bij de linksback", legt hij uit. Leganes is actief in de Primera Division en staat na 18 competitiewedstrijden op een vijftiende plek. Bij Ajax is Wijndal tweede keus achter Jorrel Hato, terwijl Youri Baas ook als linksback kan spelen.

Wijndal, die zijn doorbraak beleefde bij AZ en ook in België bij Antwerp speelde, heeft bij Ajax nog een contract tot medio 2027. Hij is nog altijd één van de grootverdieners in de selectie. Volgens Transfermarkt.nl bedraagt de marktwaarde van de vleugelverdediger op dit moment nog zo'n vier miljoen euro.