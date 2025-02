BREAKING | 'Bounida en Ajax naderen akkoord': "Idiote bedragen"

"Door de nieuwe financiële realiteit en dus het grote verschil tussen vraag en aanbod, leek een deal tussen club en speler ver weg", schrijft de verslaggever van Voetbal International. "Hoewel er nog steeds een gat te dichten is, neemt de hoop op een nieuwe verbintenis wel steeds meer toe", aldus Van Duijn.

"Bounida zou dan waarschijnlijk een contract tot de zomer van 2028 ondertekenen", verklapt hij. "Met de Bounida-deal zou Ajax een belangrijke slag slaan, want die is tevens een signaal naar andere jeugdspelers dat er perspectief is bij Ajax, ook in uitdagende financiële tijden", besluit de clubwatcher.

Update: Willie Overtoom liet zich een dag via 'X' eerder al uit over de aanstaande deal. "Mooi om te lezen dat Bounida aan het denken is gezet met betrekking tot het sportieve verhaal."