BREAKING | 'Youri Regeer en Ajax akkoord over meerjarig contract'

Ajax en FC Twente hebben elkaar gevonden in de transfer van Youri Regeer. De voetballer keert terug naar Amsterdam, waar hij een meerjarig contract gaat tekenen.

Regeer kan in de Johan Cruijff Arena een verbintenis ondertekenen wat hem tot de zomer van 2029 speler van Ajax maakt, zo meldt De Telegraaf. Dinsdagavond zou Regeer op hoofdlijnen een akkoord hebben bereikt met zijn oude club over dit contract. De komende dagen zal worden gebruikt om de laatste details af te ronden en het papierwerk in orde te maken.

Maandagavond lichtte Ajax de terugkoopoptie al die de club bij de verkoop van Regeer had bedongen. De Amsterdammers betalen vijf miljoen euro aan FC Twente, nadat de Tukkers hem afgelopen zomer nog voor zo'n één miljoen euro overnamen. De terugkoopoptie zou dinsdag verlopen, waardoor Ajax haast maakte en dus ook doorpakte.