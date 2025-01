'Brian Brobbey bereikt persoonlijk akkoord met Engelse club'

André Silva (RB Leipzig), Evan Ferguson (Brighton & Hove Albion) en Brobbey zijn de opties voor de club. Laatstgenoemde zou dus al persoonlijk akkoord zijn met een stap naar West Ham. De clubs zijn er echter nog niet uit, waar Ajax op 30 miljoen euro hoopt.

Ferguson is al langere tijd geleden benaderd door West Ham, maar in de gesprekken met Brighton en de Ier is er nog altijd geen sprake van een akkoord. In de strijd om Ferguson zijn er meerdere kapers op de kust.