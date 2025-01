Brian Brobbey niet naar Engeland? "Dat is geen optie voor Ajax"

"Ajax wil dertig miljoen. West Ham wil hem het liefst, maar die zijn gebonden aan financial fair play. Dus die moeten eerst huren en dan kopen. Dat is geen optie voor Ajax", zegt Freek Jansen bij ESPN. Misschien is het een mogelijkheid, maar dan moet de deal garantie geven op betaling. "Dan moet je een absolute deal kunnen maken, maar Ajax wil op korte termijn geld. Misschien kan dat via termijnbetalingen."

Arno Vermeulen weet dat er in kamp Brobbey weinig sprake is van spanning: "Zijn zaakwaarnemer maakt zich nog niet zo druk. Die sprak ik en die zit gewoon in Marokko." Jansen: "Hij heeft gewoon getraind, dus er is nu niks aan de hand." Ter sprake wordt gebracht dat Jorrel Hato in de belangstelling van Liverpool zou staan, maar Jansen ziet hem niet vertrekken. "Daar zal Ajax de hoofdprijs voor vragen. Dat lijkt me normaal."