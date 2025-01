'Brian Brobbey staat open voor transfer': "Dan wil hij wel weg"

Brian Brobbey heeft wel oren naar een transfer naar West Ham United of Tottenham Hotspur. Dat vertelt Mike Verweij in Kick-off van de Telegraaf .

De spits van Ajax wordt nadrukkelijk in verband gebracht met een transfer naar Engeland. "Als een Premier League-club als West Ham United of Spurs zich aandient dan wil hij wel weg. Als Spurs ook gaat doorpakken… Daar wil hij wel naartoe", weet Verweij. "Ajax wil dertig miljoen vast en vijf miljoen aan redelijk eenvoudig te realiseren bonussen. West Ham heeft al aangegeven, dat was geen officieel bod, dat ze bereid zouden zijn om hem te huren."

De club uit Londen wil graag een constructie waarin het Brobbey alleen hoeft te kopen als hij een X-aantal wedstrijden speelt. "Maar dat is voor Brobbey, zijn team en Ajax onbespreekbaar", legt Verweij uit. "Ajax wil verplichte koop en een hoge huursom, zodat ze zelf iets terug kunnen halen. West Ham moet eerst zeker weten dat ze dit willen en kunnen, want ze hebben ook met Financial Fairplay te maken. Dan wil Ajax, dan wil Brobbey en dan wil West Ham."