Brian Brobbey voedt transfergeruchten: aanvaller gespot in Londen

Gaat Brian Brobbey deze winter vertrekken bij Ajax? Het zou zomaar kunnen, want de aanvaller is in Londen gespot. De spits werd onlangs in verband gebracht met West Ham United, Tottenham Hotspur en Everton.

Mike Verweij schrijft in De Telegraaf dat Brobbey vrijdagavond op het vliegtuig is gestapt naar de andere kant van de Noordzee. "De aanvaller van Ajax stapte volgens meerdere getuigen op Schiphol om 18.50 uur in het toestel en is inmiddels ook gespot in de Engelse hoofdstad", aldus de journalist.

"Op uitnodiging van wie Brobbey in Londen is en of het bezoek met een mogelijke transfer heeft te maken, is niet bekend", vervolgt Verweij, die laat weten dat zijn zaakwaarnemer José Fortes Rodriguez de kaken stijf op elkaar houdt.