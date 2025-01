"Brobbey en Hato zijn je kapitaal en dat vernietigt Farioli"

René van der Gijp heeft zich in de podcast KieftJansenEgmondGijp wederom uitgesproken over Francesco Farioli. De trainer van Ajax doet aan regelrechte kapitaalvernietiging.

Van der Gijp ziet Ajax geen titel pakken, maar alles daaronder is nog mogelijk. "De eindstand is er al, maar het is nog niet gezegd wie er tweede, derde en vierde wordt. Dat gaat natuurlijk tussen AZ, Feyenoord en Ajax. En ik vind het best wel spannend, want hoe je het ook wendt of keert: het heeft bij Ajax best wel meegezeten."

Farioli treft blaam, aldus Van der Gijp. "En wat die man (Francesco Farioli, red.) doet daar, dat kan natuurlijk niet. Gewoon iedere wedstrijd zes of zeven andere namen. Als je het nou nergens in de wereld ooit ziet, dan is hij óf geniaal, of hij snapt er niks van. Weet je wat het is, je moet ook gewoon rekening houden met je kapitaal. Brobbey en Hato zijn in principe je kapitaal. En dat vernietigt hij."