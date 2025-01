'Brobbey-interesse groeit: tweede Engelse club informeert bij Ajax'

Ook Tottenham Hotspur is geïnteresseerd in de diensten van Brian Brobbey. Dat meldt Fabrizio Romano vrijdagmiddag.

Eerder op de dag werd bekend dat West Ham United oren heeft naar de komst van Brobbey en daar heeft ook Tottenham Hotspur zich bij gevoegd. West Ham United is al in gesprek met Ajax over een huurtransfer met verplichte optie tot koop. Tottenham Hotspur heeft inmiddels al geïnformeerd bij Ajax naar de details voor een mogelijke deal.

Volgens de Telegraaf verlangt Ajax een behoorlijke som geld voor de 22-jarige spits. Het medium sprak eerder over een transfersom van dertig miljoen euro plus vijf miljoen aan bonussen. Dit seizoen is Brobbey nog niet zo succesvol. De Amsterdammer vond drie keer het net. Hij heeft nog een contract tot medio 2027 bij Ajax.