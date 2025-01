Brobbey krijgt kritiek: "Op dit moment is dat niet goed genoeg"

Ronald de Boer is kritisch op Brian Brobbey. De spits van Ajax weet dit seizoen amper te scoren, maar dat is volgens de oud-voetballer niet het enige probleem.

Brobbey staat dit seizoen op drie doelpunten in 28 officiële wedstrijden. "Het spel van Brobbey is op dit moment niet goed genoeg. Als je nou nog veel bijdraagt met assists of voorassists, maar dat is natuurlijk niet het geval", oordeelt De Boer in gesprek met de NOS. "Hij moet gewoon meer goals maken, beslissend zijn. Maar dat weet hij ook."

De Boer denkt dat Brobbey weinig vertrouwen heeft door het grote aantal gemiste kansen en de concurrentie van Wout Weghorst en Chuba Akpom. "Dat zorgt voor druk, laat dat duidelijk zijn", weet hij. "Hij moet vertrouwen en rust zien te krijgen in zijn afwerken. Rustiger, beheerster afmaken. Maar of hij dat in zich heeft, weet ik niet, het duurt al best wel lang zo. Natuurlijk doet hij ook goeie dingen. Vooral rond de zestien, als aanspeelpunt, door de bal bij zich te houden, te kaatsen."