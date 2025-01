Brobbey krijgt transferadvies: "Daar is hij niets bijzonders"

Khalid Boulahrouz denkt dat Brian Brobbey nog niet klaar is voor een stap naar Engeland, zo laat hij weten bij Rondo op Ziggo Sport . De spits van Ajax wordt in verband gebracht met onder meer West Ham United.

Boulahrouz vraagt zich af of Brobbey zich staande zou houden in Engeland. "Ik denk dat hij het in de Premier League alleen nog maar moeilijker krijgt. We hebben hem toch ook gezien met Ajax tegen Brighton, daar had hij ook heel veel moeite."

Ondanks zijn fysieke kracht denkt Boulahrouz dat het lastig voor hem wordt. "Met alle respect, in Engeland is hij niets bijzonders. Daar lopen ze nog twee keer zo groot en twee keer zo sterk rond. Maar zij kunnen wel scoren en zijn nog wat sneller."