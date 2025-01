Brobbey krijgt wind van voren: "Dat kan toch niet als topspits"

René van der Gijp en Wim Kieft vragen zich af of Brian Brobbey de Champions League aan kan. Dat West Ham United zo ver als een bedrag van tientallen miljoenen wil gaan, vindt Wim Kieft vreemd.

"Ik heb daar wel mijn twijfels over", vertelt Kieft in de podcast KieftJansenEgmondGijp over de mogelijke transfer van de aanvaller. "Waarom ze hem halen? Omdat ze gek zijn en geld hebben. Ik heb hem altijd wel talentvol gevonden, maar het kan niet zo zijn dat je zo lang niet scoort. Dat heb ik ook bij die Gimenez. Die scoort wel wat meer, maar dat duurt ook steeds te lang. Dat kan toch niet als topspits."

Van der Gijp ziet verschillen tussen de aanvallers. Volgens de analist is de Mexicaan een speler met meer flair. "Brobbey heeft mij nog nooit verrast. Behalve tegen Duitsland vond ik hem niet zo slecht. Gimenez verrast mij dan wel weer door de manier waarop hij ze inschiet tegen Bayern. Brobbey schiet ze niet zo in."

Kieft denkt dat het fysieke spel van Brobbey in Engeland minder naslag zal gaan vinden. "Brobbey speelt heel erg op zijn fysiek. Veel te veel vind ik. In Engeland zijn ze allemaal sterk. Ik heb mijn twijfels erbij of hij het daar zou gaan redden."