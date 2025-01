Brobbey maakt indruk met opvallende statistiek: "Bij 23 goals"

"Het afmaken lukte niet, het aangeven wel. Brobbey was in 2024 goed voor tien assists: zes in de Eredivisie en vier in Europees verband. Vers in het geheugen staan zijn twee assists in de thuiswedstrijd tegen Maccabi Tel Aviv", schrijft Lentin Goodijk namens Voetbal International.

Kenneth Taylor gaf, net als Brobbey, tien assists. "Ook Taylor was in 2024 tien keer de aangever bij een Ajax-doelpunt. Vooral in de slotmaanden van het jaar sleutelde de middenvelder aan zijn rendement. In zijn laatste negen duels was Taylor goed voor zes assists en drie treffers."

"Brobbey en Taylor waren zo beiden direct betrokken bij 23 goals en daarmee de meest waardevolle Ajacieden van het jaar." Jordan Henderson volgt op plek drie met zeven assists, terwijl Mika Godts er zes op zijn conto heeft staan.