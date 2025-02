Brobbey na Klassieker: "Dat geeft je natuurlijk een extra boost"

"Heel lekker. Je ziet ook aan de fans hoe blij ze voor ons zijn, dus het is heel lekker", begint Brobbey bij Ajax TV. Zijn goal werd in eerste instantie nog afgekeurd vanwege buitenspel. "Ik dacht: laat het alsjeblieft een goal zijn. Uiteindelijk was het ook een goal, dus dat was top. Ik was blij. Het is natuurlijk ook tegen Feyenoord, dus ik was heel erg blij. Mijn allereerste doelpunt tegen Feyenoord, en een belangrijke."

Na zijn doelpunt in De Klassieker werd zijn naam door de fans geroepen. "Dat geeft je natuurlijk een extra boost om nog meer gas te geven. Ik ben sowieso dankbaar dat ze altijd achter mij staan'" vertelt Brobbey na afloop. "Ik zat gewoon goed in mijn vel."

Vanwege ziekte moest Brobbey de tweede helft missen, maar dat vond hij niet erg. "Het was een top tweede helft om eerlijk te zijn. Heel erg leuk, spannend. Uiteindelijk hebben we gewonnen. Kenneth (Taylor, red.) die zijn shirt uitdoet... Kan niet beter, toch?"