Carragher fileert oud-Ajacied: "Ik barstte bijna in lachen uit"

"Ik heb niet veel sympathie voor de spelers van Manchester United, ze zijn al een paar jaar een grap. Een paar weken geleden, nadat ze tegen Liverpool speelden, zag ik een interview met Lisandro Martinez waarin hij het had over de mentaliteit en op zijn hoofd tikte. Ik barstte bijna in lachen uit, om eerlijk te zijn. United heeft zo vaak de handdoek in de ring gegooid tijdens wedstrijden de afgelopen vier à vijf jaar", zegt Carragher bij de Telegraaf.

Volgens Carragher moet de leiding van United ingrijpen en praten met Amorim. "Ik zou verbaasd zijn als de mensen aan de top hem niet aanpakken. Zo kun je als manager van Manchester United niet praten. Je gooit geen olie op het vuur."