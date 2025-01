Cavalletto vertelt: "Farioli is geen Italiaan in zijn doen en laten"

Dat vertelt Cavalletto in gesprek met Ajax TV. "Francesco Farioli is een Italiaan, maar hij is niet zo Italiaans in zijn doen en laten", stelt hij. "Ik spreek met Francesco meestal Engels. Dat is vooral uit respect voor de mensen om ons heen. Als we Italiaans zouden spreken, lijkt het alsof we onderling iets bespreken en dat is niet zo. Het is logisch dat ik misschien op de bank wel iets in het Italiaans tegen Francesco zeg. Dat is gewoon sneller."

"Je kunt de waarde van deze club ruiken", gaat hij verder in op de Amsterdamse club. "Als je alleen foto’s ziet van Louis van Gaal en Johan Cruijff maakt het me al trots. Ook op mezelf en onze reis. Dat drijft me enorm om iets belangrijks voor deze club, die al zoveel belangrijke dingen in het verleden heeft gedaan, te doen."