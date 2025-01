Chuba Akpom weg bij Ajax? 'Engelse club doet serieuze poging'

Foot Mercato weet namelijk te melden dat Sunderland FC een serieuze poging doet om de aanvaller over te nemen van Ajax, terwijl er ook interesse vanuit Frankrijk zou zijn. OSC Lille en RC Lens zouden in de markt zijn voor Akpom, maar zij hebben (nog) niet doorgepakt. Sunderland zou van de situatie willen profiteren en de aanvaller vastleggen

In Amsterdam heeft Akpom nooit een vaste basisplaats weten te veroveren en ook onder Francesco Farioli is dit het geval. Desondanks is de aanvaller productief gebleken, want in 29 wedstrijden (veelal als invaller) staat de teller op zeven goals en één assist. Akpom zelf zou openstaan voor een vertrek als zijn situatie in de Johan Cruijff Arena niet verandert.

Chuba Akpom tekende in de zomer van 2023 voor een bedrag van ruimt 12 miljoen euro bij Ajax, nadat hij overkwam van Middlesbrough. Akpom was één van de aankopen van de ontslagen Sven Mislintat, die van de aanvaller overtuigd raakte in de Engelse Championship. Het seizoen daarvoor scoorde hij maar liefst 28 doelpunten.