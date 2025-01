Clasie over Ajax: "De kwaliteit van de tegenstander speelt mee"

AZ won dinsdagavond in de strijd om de KNVB Beker met 2-0 van Ajax en Jordy Clasie was na afloop zeer tevreden. De kleine middenvelder, die in het verleden onder meer bij Feyenoord speelde, denkt dat de spirit bij de Alkmaarders het verschil maakte.

"Niet dat we dat zaterdag tegen PSV niet deden, want daar hebben we het ook fantastisch gedaan, maar ik schat PSV nog wel wat hoger in", vertelt hij voor de camera van de NOS. "Dat is op dit moment gewoon de beste ploeg van Nederland. Dat is misschien ook een verschil. De kwaliteit van de tegenstander speelt mee", aldus Clasie, die benadrukt dat het geen makkelijke avond was voor AZ.

"Maar op momenten dat het even niet loopt en als het even niet staat, kunnen we de laatste weken ook op mentaliteit overeind blijven", legt hij uit. "Dat is zeker een pluspunt. Uiteindelijk complimenten voor hoe we de laatste weken spelen, met voor de winterstop meegerekend. Het is aan ons om dat door te trekken. We hebben een goede ploeg, die er kan staan", besluit Clasie.