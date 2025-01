Claudio Ranieri looft vertrekkende Ajacied: "Echt indrukwekkend"

Hij is nog niet gepresenteerd bij AS Roma, maar Claudio Ranieri was woensdag enthousiast over Devyne Rensch. De huidig Ajacied lijkt voor zo'n vijf tot zes miljoen euro te vertrekken naar de Italiaanse hoofdstad.

In aanloop naar het Europa League-duel tussen AS Roma en AZ is de Italiaanse hoofdtrainer ingegaan op zijn aanstaande pupil. "Devyne is een jongen die over een werkelijk indrukwekkende tactische intelligentie, perfecte timing en inzet beschikt", aldus Ranieri.

Donderdagavond is AS Roma dus toevalligerwijs in Nederland, voor het duel in Alkmaar. De transfer van Rensch naar de Romeinen is afgerond, maar moet door de clubs nog wereldkundig gemaakt worden. Het heeft er alle schijn van dat Youri Regeer de opvolger wordt van de vleugelverdediger in Amsterdam.