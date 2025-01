Clubloze Frank de Boer duikt op bij trainingskamp van Feyenoord

Opvallend bezoek bij Feyenoord: Frank de Boer, voormalig speler en trainer van Ajax, is gesignaleerd bij het trainingskamp van de Rotterdamse club in Marbella. De Boer werd maandagochtend gezien in aanloop naar het oefenduel tussen Feyenoord en Fortuna Düsseldorf.

De aanwezigheid van De Boer is bijzonder, aangezien hij nooit betrokken was bij Feyenoord en een groot deel van zijn carrière verbonden is geweest aan rivaal Ajax. De oud-international heeft echter een persoonlijke reden om aanwezig te zijn: zijn schoonzoon, Calvin Stengs is actief als speler bij Feyenoord.

Stengs speelt een belangrijke rol bij Feyenoord en heeft met zijn technische spel en inzicht indruk gemaakt. Het lijkt aannemelijk dat De Boer zijn schoonzoon wilde ondersteunen en wellicht een blik wilde werpen op de speelwijze van de landskampioen.

Het bezoek van De Boer werd door journalist Mikos Gouka gedeeld via het sociale platform X. Het blijft afwachten of zijn aanwezigheid nog verdere betekenis heeft, maar het onderstreept in elk geval zijn betrokkenheid bij de carrière van zijn schoonzoon.