Daley Sinkgraven rondt bijzondere transfer naar Eredivisionist af

Daley Sinkgraven is officieel terug in de Eredivisie en wel bij Fortuna Sittard. De oud-Ajacied heeft na het laten ontbinden van zijn contract bij UD Las Palmas een contract getekend in Limburg.

De transfer van Sinkgraven naar Fortuna hing al even in de lucht. RTV Drenthe-sportjournalist Niels Dijkhuizen maakte zondagavond melding van de mogelijke overgang. Nu is het officieel. In Sittard heeft de linkspoot een contract getekend tot 2026.

"Na enkele mooie en leerzame jaren in Duitsland en Spanje, voelt het goed om terug te keren naar de Eredivisie. Ik ken de competitie goed en heb er al enkele prachtige jaren mogen beleven. Nu kijk ik ernaar uit om daar samen met Fortuna een nieuwe, succesvolle periode aan toe te voegen", vertelt Sinkgraven in gesprek met de clubkanalen.