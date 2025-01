"Na Brian Brobbey en Kenneth Taylor gaf Jordan Henderson de meeste assists voor Ajax in 2024", schrijft hij. "Het zijn opvallende cijfers voor de 34-jarige Engelsman, die toch vooral als verdedigende middenvelder heeft gespeeld. Zeker sinds de komst van Francesco Farioli, die hem bij balverlies zelfs als extra verdediger gebruikt. Kijken we naar het aantal gecreëerde kansen, dan staat Henderson evengoed ruim bovenaan bij Ajax in 2024", aldus Goodijk.

"Hoewel hij veel minder minuten in actie kwam dan Taylor en ook Brobbey, was Henderson dus het creatieve brein van de Amsterdammers dit kalenderjaar", vervolgt de verslaggever. "Van de 63 kansen die Henderson creëerde, kwamen er elf uit een spelhervatting. Verrekenen we de gecreëerde kansen met het aantal speelminuten, dan is Steven Berghuis echter nog altijd de koning in Amsterdam. De 33-jarige linkspoot kreeg in 2024 veel te maken met blessureleed en speelde daardoor minder dan een derde van het mogelijke aantal minuten voor Ajax", besluit Goodijk, die zag dat Berghuis wel 47 (!) kansen heeft gecreëerd.