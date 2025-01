'Daniele Rugani neemt duidelijke beslissing over winters vertrek'

Daniele Rugani kan bij Ajax niet altijd rekenen op een basisplaats, maar in zijn vaderland Italië staat hij er hartstikke goed op. Meerdere clubs hebben contact met hem gehad over een winterse transfer, maar de verdediger wil het seizoen in Amsterdam afmaken.

Journalisten Valentin Furlan en Rudy Galetti komen met dat nieuws naar buiten. Rugani wordt door Ajax momenteel gehuurd, maar in de Johan Cruijff ArenA is hij vooral toeschouwer. Hij kwam pas zeven Eredivisiewedstrijden in actie.

Zeven clubs zien in hem echter een versterking, waaronder clubs die op dit moment op het hoogste Italiaanse niveau spelen. De verdediger keert aankomende zomer terug naar Juventus, maar de kans is groot dat hij uiteindelijk een definitieve overstap binnen de Serie A maakt gezien de interesse. Een winterse transfer zit er niet in, aangezien Rugani het seizoen hier wil afmaken.