"Dat vertelt het verhaal van Brobbey in het afgelopen half jaar"

Het aantal expected goals per speler van Ajax in de tweede seizoenshelft van 2024 is geëindigd in een opvallend rijtje. Brian Brobbey is met 19,3 expected goals lijstaanvoerder, gevolgd door Chuba Akpom met 12,0 en Kenneth Taylor met 8,5.

"Een blik op de expected goals vertelt het verhaal van Brian Brobbey in het afgelopen half jaar. De spits kreeg in 2024 duidelijk de beste kansen, maar scoorde minder dan verwacht", zo opent Lentin Goodijk zijn analyse in Voetbal International.

Middenvelder Kenneth Taylor scoorde juist meer dan verwacht mocht worden. "Taylor was juist opvallend efficiënt in het afronden van zijn mogelijkheden. Hij kwam in veel minder kansrijke posities dan zijn vriend, maar wist dus even vaak te scoren als Brobbey."

"Meest effectieve man in het Ajax-shirt dit kalenderjaar was overigens Wout Weghorst. Hij had slechts 836 speelminuten nodig om zeven doelpunten te maken", weet Goodijk. "De 32-jarige spits uit Borne is onder Francesco Farioli zo goed voor een goal per 119 minuten."