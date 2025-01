Data weet het zeker: "Ajax-speler vertrekt naar Belgische ploeg"

Diant Ramaj lijkt al een tijd geleden zijn laatste wedstrijd voor Ajax gespeeld te hebben. De 23-jarige doelman komt nauwelijks aan spelen toe in de Johan Cruijff ArenA en lijkt onder trainer Francesco Farioli geen toekomst te hebben. "Een vertrek van reservekeeper Ramaj is immers ook niet uitgesloten," schreef Johan Inan donderdag op de website van het Algemeen Dagblad.

Bij aanvang van dit seizoen verloor Ramaj zijn plek onder de lat aan de 41-jarige Remko Pasveer. Sindsdien moest hij genoegen nemen met een reserverol en kwam hij slechts één keer in actie: op 27 oktober in de thuiswedstrijd tegen Willem II. In de KNVB-beker kreeg hij geen speeltijd, en na de eliminatie tegen AZ is ook die kans verkeken. Zijn teller bij Ajax lijkt dan ook te blijven steken op 32 wedstrijden.

Ajax betaalde in 2023 nog vijf miljoen euro voor Ramaj, die werd binnengehaald als een stabiele keuze voor de lange termijn. Nu lijkt hij echter via de achterdeur te vertrekken. Data van SciSports tonen aan dat Royal Antwerp de ideale vervolgstap kan zijn voor Ramaj. De Belgische club heeft zich in recente jaren bewezen als een springplank voor talentvolle spelers richting de Europese top.

Mocht Senne Lammens, de huidige nummer één van Antwerp, deze winter vertrekken, dan zou Ramaj een geschikte opvolger kunnen zijn. Beiden worden omschreven als moderne, voetballende keepers en passen goed in de speelstijl van trainer Jonas De Roeck. Waar Lammens inmiddels wordt gevolgd door clubs als Manchester United, zou een overstap naar De Bosuil voor Ramaj een kans zijn om zijn carrière nieuw leven in te blazen.