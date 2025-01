David Endt bekritiseert Ajax-speler: "Ik ben geen fan van hem"

Jordan Henderson krijgt de laatste maanden meer en meer lof vanwege zijn spel. David Endt kan zich daar echter totaal niet in vinden.

"Ik ben geen fan van Henderson. Hij oogt cosmetisch. Ik vind hem een aardige speler voor Ajax, maar wat werkelijke kwaliteit en input betreft, vind ik hem niet echt geweldig", erkent Endt in Rejaxie de Podcast. "Hij is natuurlijk een hele nuttige en goede speler geweest, maar als je hem vergelijkt met andere spelers die worden aangetrokken van buitenaf, dan vind ik hem een gebrek aan werkelijke pure klasse hebben."

De houding van Henderson helpt hem hier niet bij. "Hij doet soms zijn mond te veel open. Hij gebruikt zijn mimiek heel erg in het spel om zijn status te bekrachtigen. Maar wat hij aan werkelijke kwaliteit levert, is wat mij betreft nog te gering. Ik zou een speler willen hebben die veel meer input en impact heeft op dit elftal dan hij heeft", is Endt eerlijk. "Ik vind hem niet echt een pure leider, met ideeën en een bepaalde gave. Eigenlijk vind ik hem overschat."