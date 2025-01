David Endt bekritiseert Alex Kroes: "Dat vond ik zo pijnlijk"

David Endt heeft in de eindejaarsspecial van Rejaxie zijn pijlen gericht op Alex Kroes. De journalist en voormalig werknemer van de Amsterdamse club is kritisch op het feit dat Kroes met voorkennis aandelen van Ajax had gekocht.

"Voor mij was dat een emblematisch verhaal. Een voorbeeld van hoe het bij Ajax altijd wel weer mis kan gaan. Iedereen was weer klaar om positieve vibraties te krijgen. En dan komt er toch weer iets, waardoor de boel wordt ondermijnd, waardoor je een belachelijke rol krijgt binnen voetballend Nederland", zegt Endt. "Daar is Kroes schuldig aan, en daar zijn de mensen om hem heen schuldig aan. Dat vond ik zo pijnlijk."

De journalist heeft zijn mening over Ajax paraat: "Iedereen vindt dat hij Ajax is. Maar Ajax is niet één ding. Ajax is een samenstelling van een heleboel mensen die een bepaald gevoel hebben. Ajax is ook als een mooie vrouw, je wil er graag bij zijn, je wil er graag tegenaan schurken."

"Maar eigenlijk is het bijna een hoer", zegt hij vervolgens lachend. "Je wordt altijd in de maling genomen of belazerd. Er is nooit echt totale eenheid waardoor je denkt: dit is echt mijn club. Er zijn zoveel andere ideeën, zoveel stromingen, en dus ook zoveel belangen, omdat het een grote club is, dat het heel gauw verdeeld wordt."