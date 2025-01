David Endt bezorgd om Huntelaar: "Dat vind ik echt afschuwelijk"

"Ik maak me altijd een beetje zorgen om hem, omdat hij nog niet klaar is om terug te komen", begint Endt in de podcast Rejaxie. "Dan denk ik: wat is er gebeurd en hoe diep hebben die toestanden rondom Mislintat hem geraakt? Ik denk dat Klaas-Jan zeer te goeder trouw is."

Endt gaat verder: "Misschien is hij een beetje een speelbal geweest van de situatie op dat moment. Dat heeft hem geweldig aangegrepen, anders duurt het niet zolang. Laat hem gewoon gelukkig zijn. Dat kun je niet zijn wanneer je met een burn-out worstelt. Dat vind ik echt afschuwelijk."

Endt kent Huntelaar goed uit hun gezamenlijke tijd bij Ajax. De oud-teammanager was meteen onder de indruk van de mentaliteit van de aanvaller. "Hij kwam bij Ajax en we hadden meteen een geweldige band met elkaar. We zaten naast elkaar in de bus. In het begin vertelde ik hem over Ruud Geels en dat soort spelers. Hij was hongerig naar die informatie en wilde alles weten. We hadden het ook over de valken die we konden spotten onderweg. We werden echt een beetje maatjes", aldus David Endt.