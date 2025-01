David Endt geniet van Ajax-talent: "Hij maakt mij echt gelukkig"

Ajax staat na 17 competitiewedstrijden op een tweede plek in de Eredivisie en Kian Fitz-Jim is één van de revelaties bij de club uit Amsterdam. Ook David Endt geniet met volle teugen van de stormachtige ontwikkeling van de middenvelder.

"Ik vind het geweldig dat Fitz-Jim aan het doorbreken is, ik ken hem al een jaar of vijf, zes", legt hij uit in de podcast Rejaxie. "Als je hem ziet, in zijn bescheidenheid maar ook in zijn gretigheid, dan denk je: daar zit het juiste sporthart en de juiste mentaliteit in", aldus Endt.

"En hij kan ook nog eens geweldig goed voetballen", vervolgt hij enthousiast. "Hij maakt mij echt gelukkig, hij is mijn hoop ook bij Ajax. Hopelijk komen er meer van dat soort jongens door als jonge Ajacieden. Het is wel een jongen waarvan ik zeg: 'Hier zou ik met hart en ziel aan willen meewerken'", besluit Endt.