David Endt over Akpom en Gaaei: "Vind dat echt onbegrijpelijk"

Voormalig Ajax-teammanager David Endt heeft vol verbazing gelezen hoe Anton Gaaei en Chuba Akpom hun eerste weken beleefd hebben in Amsterdam. De spelers kregen een hotelkamer toegewezen, maar verder was er volgens hen weinig ondersteuning vanuit de club.

"Ik vind dat onbegrijpelijk", begint Endt in de podcast Rejaxie. "Helemaal omdat er een traject is afgelegd: op een gegeven moment hebben we heel bewust gekozen voor begeleiding van spelers. We noemden het een Ajax-kompas, een boekwerk waarin heel veel antwoorden stonden. Misschien is dat verdwenen, maar ik kan me dat niet voorstellen."

Volgens Endt was er binnen Ajax een groot draagvlak voor begeleiding toen hij er nog werkzaam was. "Iedereen was zich er wel van doordrongen, dat zeker buitenlandse spelers, maar ook jongens uit Limburg of Emmen houvast nodig hebben, dat ze begeleid worden. Ik kan het me dus niet voorstellen, dat het bij Ajax dermate veranderd is. Als je warmte biedt, krijg je vaak warmte terug."