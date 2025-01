De Boer begrijpt niets van Brobbey-gerucht: "Héél, héél matig"

Frank de Boer plaatst grote vraagtekens bij de eventuele transfer van Brian Brobbey naar West Ham United. De oud-trainer van Ajax twijfelt of hij het Premier League-niveau wel aankan.

Brian Brobbey zou dichtbij een overstap zijn naar de nummer veertien van de Premier League. "Doelpunten? Hij heeft er één gemaakt...Ik vind het ongelooflijk", klinkt De Boer live op Viaplay. "Als jij in de Eredivisie maar één doelpunt kan maken, dan vind ik dat héél, héél matig."

Een overstap lijkt De Boer dus bijzonder. "Ik heb daar heel grote vraagtekens bij. Als je het niet kan brengen in de Eredivisie. Het is zo'n groot verschil", aldus De Boer. Volgens De Boer is Brobbey bezig aan een heel matig seizoen. "Hij heeft het één jaar goed gedaan, maar op dit moment zie ik hem alleen maar op de grond liggen."