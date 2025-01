De Boer over Mislintat-tijd: "Geen neiging gehad om iets te doen"

Ronald de Boer erkent in gesprek met Voetbal International dat er dingen fout zijn gegaan onder Sven Mislintat. Toch had de voormalig international niet de neiging om aan de bel te trekken.

"Die neiging heb ik niet gehad", vertelt hij. "In de voorgaande periode was Ajax het Bayern München van Nederland, zoals dat vaak werd genoemd. Door de financiële weelde ontstond een sfeer dat het niet meer fout kon gaan."

"Mislintat had de naam dat hij potentiële toppers kon ontdekken en hij kon ook nog aardig lullen", gaat De Boer verder. "Uiteindelijk is de club doorgeslagen in het halen van nieuwe spelers, waarvan niet duidelijk was of ze het spel en het beoogde niveau van Ajax ooit zouden aankunnen. Daar zijn grote risico’s genomen. Ik had liever gehad dat er vier bewezen goede spelers waren gehaald dan twaalf van wie je het nog moet afwachten. Van die twaalf herkende ik er tien niet eens, als ze op het trainingscomplex langs liepen."

"De beste periode van Marc Overmars was toen hij een twee-eenheid vormde met Erik ten Hag. Onder Mislintat moest de trainer maar afwachten waarmee de technisch directeur kwam aanzetten. Dat is een wezenlijk verschil. We moeten weer terug naar de cultuur waarin de verschillende geledingen hetzelfde spoor volgen. Ook binnen de opleiding is de cohesie een tijdje minder geweest", besluit hij.