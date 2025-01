De Boer: "Voor die Ajax-lichting stak ik mijn handen in het vuur"

In een interview met Voetbal International deelt Ronald de Boer zijn visie op de huidige talenten bij Ajax. Hij ziet veel potentie, maar benadrukt dat succes in de top niet vanzelfsprekend is.

"De echte top is voor heel weinig jongens weggelegd, ook als je in de Ajax-jeugd uitblinkt", waarschuwt hij. De Boer noemt Jorrel Hato als het perfecte voorbeeld van een typische Ajax-speler. "Jong doorgebroken vanuit de opleiding en stabiel in zijn niveau." Hij spreekt ook zijn bewondering uit voor Devyne Rensch: "Ik ben blij met de manier waarop hij zich na een moeilijke periode heeft herpakt."

Ook Youri Baas krijgt een compliment: "In zijn speelstijl doet hij denken aan mijn broer Frank en Daley Blind." Over jeugdspelers is De Boer voorzichtig, maar hij noemt wel Jan Faberski en Mark Verkuijl als talenten in Jong Ajax. "Als spits heeft Don-Angelo Konadu veel potentie", voegt hij toe.

Tegelijkertijd wijst hij op de onzekerheid van talentontwikkeling. "Voor de lichting van onder anderen Kasanwirjo, Ünüvar, Regeer en ook Brobbey stak ik mijn handen in het vuur. Nou, mijn handen zijn er inmiddels bijna afgebrand."