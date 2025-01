De Jong spreekt zich uit: "Ze zijn het commercieel aan het uitmelken"

Topclubs spelen in het hedendaagse voetbal een enorm aantal wedstrijden per seizoen. Frenkie de Jong heeft zich hier tegen uitgesproken. De oud-Ajacied denkt namelijk dat de kwaliteit van het voetbal afneemt bij zo'n groot aantal wedstrijden.

"Het aantal wedstrijden maakt het ongezond", zegt de middenvelder van Barcelona in gesprek met Voetbal International. "Ik denk dat het beter is als we minder gaan voetballen. Niet alleen vanwege de fysieke belasting, maar óók doordat daarmee de kwaliteit van het spel minder wordt."

"Het grote probleem is dat je tijdens een seizoen nooit tijd hebt om te trainen. Je bent alleen maar aan het herstellen", vervolgt De Jong. "De meeste topclubs moeten het voetbal ontwikkelen tijdens de voorbereiding en vervolgens proberen via het spelen van wedstrijden en het bekijken van videobeelden vooruitgang te boeken. Spelers worden vermoeider, wat weer tot gevolg heeft dat de kwaliteit minder wordt. Is dat dan gezond?"

"Wat ik bij mezelf ook merk, is dat het verheugen verdwijnt", voegt hij daar nog aan toe. "Toen ik jong was, keek je dagen uit naar een Europese wedstrijd of interland. Nu hoef je de tv maar aan te zetten en er is wel ergens een wedstrijd."

"Ze zijn het voetbal commercieel aan het uitmelken. Vind ik alleen maar zonde. Dan hoor je: ''Ja, maar die gasten verdienen toch goed, ze moeten niet zeuren''. Maar daar gaat het niet eens om, geld. Je moet kijken naar de kwaliteit van het voetbal en door almaar meer wedstrijden te spelen, wordt het niveau steeds minder."