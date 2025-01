De Jong wijst naar De Ligt: "Verder moet je terug naar Sneijder"

Frenkie de Jong maakte na een geweldig seizoen bij Ajax rechtstreeks de overstap naar FC Barcelona. Volgens de middenvelder wordt er soms te makkelijk gedacht over de stap van de Nederlandse competitie naar de Europese top.

"Ik zat laatst te denken: mensen onderschatten weleens hoe lastig het is om als jonge Nederlandse speler uit de Eredivisie bij een topclub in het buitenland meteen basisspeler te worden", zegt De Jong tegen Voetbal International. "Buiten mij en Matthijs de Ligt bij Juventus kan ik niet zo snel iemand noemen die dat is gelukt."

Dan schiet de naam van Tijjani Reijnders hem opeens te binnen. De oud-middenvelder van AZ maakt furore bij AC Milan, maar was wel ‘al’ 24 jaar toen hij de stap maakte. "Verder moet je dan denk ik terug naar Wesley Sneijder, die van Ajax naar Real Madrid ging. Daarmee miszeg ik niks over de kwaliteiten van al die jongens die de stap hebben gezet, het zegt alleen wel iets over de moeilijkheidsgraad", besluit De Jong.