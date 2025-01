De Ligt stuntelt tegen Liverpool: "Stuur hem terug naar Ajax"

Matthijs de Ligt heeft in de uitwedstrijd tegen aartsrivaal Liverpool grote fouten gemaakt. De Nederlander ging meermaals in de fout.

Menigeen concludeert dat De Ligt niet goed genoeg is. Een actie van Cody Gakpo, waarbij hij kapte en naar binnen draaide, werd De Ligt te veel. Hij gleed op zijn beurt met een tackle flink door. Gakpo werd doelpuntenmaker in het duel dat in 2-2 eindigde.