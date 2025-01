De Reus hoopt niet op transfers: "Dat geeft allemaal onrust"

De transfermarkt in de Azerion Vrouwen Eredivisie is nog een aantal dagen geopend. Tot dusver is het in Amsterdam rustig en Ajax Vrouwen-coach Hesterine de Reus hoopt ook dat het zo blijft.

"Of ik verwacht dat er speelsters weggaan of speelsters komen? Nou, je hoopt het natuurlijk nooit, want dat geeft allemaal onrust", zegt De Reus bij ESPN. "Maar het kan, het is nog een week, dus er kunnen nog steeds mensen weggaan. En als er mensen weggaan, hoop ik natuurlijk ook dat er weer mensen voor terug kunnen komen."

"Dat gaan we zien. Op dit moment denk ik dat we stabiel zijn en dat we blijven zoals we nu zijn", zo klinkt het. Bij Ajax is manager vrouwenvoetbal Daphne Koster momenteel met sabbatical. Met wie heeft De Reus nu contact over transfers? "Ik heb daar contact over met Alex Kroes", geeft De Reus aan.