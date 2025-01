De Reus openhartig over keuze voor Ajax: "Heb wel even getwijfeld"

Vorig seizoen keerde Hesterine de Reus bij Ajax Vrouwen terug als coach in het voetbal. De Reus, die wordt gezien als pionier van het vrouwenvoetbal, was daarvoor werkzaam als high performance coach. In gesprek met Voetbal International spreekt ze hierover.

"Ik was voor twaalf landen bezig om zaken naar een hoger niveau te tillen", vertelt De Reus. "Een strategische baan waarbij de focus lag op talentontwikkeling om zo op termijn sterkere nationale elftallen te krijgen. Echt een superleuke baan, maar ik maakte mijn eigen agenda. Ik heb ook wel even getwijfeld. Ik vroeg me af of ik het vuur nog had om weer te gaan voor die wedstrijden. Je bent toch ouder, milder ook en met andere – meer strategische – zaken bezig geweest. Maar het trainingspak zit nog lekker, het vuur is er nog."

"Ik voel ook een klik met de speelsters", gaat ze verder. "Die zitten in een andere levensfase, maar ze willen zo graag. Daar krijg ik energie van. Ze kunnen zo verschrikkelijk goed voetballen, daar word ik alleen maar enthousiaster en blijer van. Ik ga met veel energie naar huis als ik er alles aan kan doen om mensen verder te helpen. Dan word ik fanatieker en fanatieker. Ik moet hun passie faciliteren. In alles wat ik heb gedaan en doe, vind ik mijzelf een rolmodel. Mensen moeten zich kunnen optrekken aan mij. Iedere dag beter willen worden."



Ook zelf nog? Een overtuigend ‘ja’ volgt. "Anders wordt het saai. Dat is niet altijd even makkelijk, maar als je niet kunt zeggen waarom iets zo of zo moet, dan ga ik niet met je mee. Antwoord kunnen geven op de vraag waarom, dat drijft me." Ik ken Daphne Koster goed, Sherida Spitse ook. Daarbij had ik meteen iets van: leuk. Sherida had ik bij Oranje Onder-15 als coach, we troffen elkaar beiden in een vroeg stadium van onze loopbanen. Superleuk dat dat nu tegen het einde weer samenkomt. Bovendien hoop ik haar te ondersteunen richting de toekomst. Dat zij trainer wil worden is duidelijk. Wat Ajax betreft is het mooi dat de club heel erg investeert in het ontwikkelen van de organisatie. Daar ligt mijn kracht. De kernwaarden van Ajax zouden mijn eigen kernwaarden kunnen zijn."

Toch werkten de Amsterdammers en De Reus nooit eerder samen. "Niemand heeft daar kennelijk ooit aan gedacht. Dan is de volgende vraag of ik het gedaan zou hebben trouwens. Ik heb mezelf altijd in de luwte gehouden, ik hoef niet zozeer in de schijnwerpers. Daphne is iemand die als iets niet kan, het juist gaat proberen. Dit is het gevolg", besluit ze.