'De Telegraaf meldt Ajax-akkoord: Rensch vliegt snel naar Italië'

Ajax en AS Roma hebben een mondeling akkoord bereikt over een transfersom van zes miljoen euro, inclusief makkelijk te realiseren bonussen. Op dit moment worden het papierwerk in orde gemaakt en dinsdag vliegt de 22-jarige verdediger naar Italië voor de medische keuring. Rensch gaat een contract tot medio 2029 tekenen.

Alex Kroes twijfelde enorm over wat hij deze winter met Rensch moest doen. De rechtsback is een zeer gewaardeerde kracht bij Ajax, maar beschikte over een aflopend contract. Omdat hij niet wilde verlengen was dit het laatste moment voor Ajax, dat het geld goed kan gebruiken, om hem te verkopen. Daarmee levert de club voor de tweede seizoenshelft wel in qua kwaliteit.