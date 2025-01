Derksen kritisch: "Laat die man met de Ajax-verdedigers werken"

Johan Derksen is erg kritisch op Ajax. De analist begrijpt niet dat er zo weinig mensen met een voetbalverleden rondlopen in de hogere kringen van de club.

"Het is het verraden van de Ajax-cultuur, dat er een technisch directeur is die niet op het hoogste niveau heeft gespeeld'. En meneer Beuker (Marijn Beuker, directeur voetbal, red.) heb ik nog nooit in een voetbalbroekje gezien", kraakt Derksen maandagavond in Vandaag Inside. "En de trainer is ergens tweede keeper geweest. En die heeft weer zeven obscure Italianen om zich heen verzameld."

Volgens Derksen zijn er een aantal oud-Ajacieden die die functies veel beter kunnen vervullen. "Alle Ajacieden van naam en faam, want ze hebben het altijd over de Ajax-school en de Ajax-cultuur, zijn over de hele wereld aan het werk. Of ze zitten gewoon thuis", stelt hij. "Zou Wesley Sneijder een slechtere trainer zijn dan hulptrainer nummer vijf? Voor de verdedigers kun je ook Jaap Stam pakken. Die staat nu een amateurclub in Kampen te trainen. Laat die man met de verdedigers van Ajax werken."