Derksen over Ajax: "Het is een ober van een Italiaans restaurant"

Aangeschoven bij Vandaag Inside hebben Johan Derksen, Valentijn Driessen en Bas Nijhuis zich uitgelaten over de buitenlandse toptrainers in Nederland, Brian Priske en Francesco Farioli. Vooral Derksen is van mening dat de twee niet de juiste mensen zijn op hun plek.

Derksen steekt van wal. "Ik blijf erbij dat je naar Nederlandse trainer goed moet kijken en die moet je een kans geven als ze toptrainer kunnen worden. Toen Slot bij Feyenoord kwam was het geen toptrainer", blikt hij terug. "Toen Ten Hag bij Ajax begon was het geen toptrainer. Maar ze vullen het in en zo lopen er in Nederland genoeg", constateert Derksen.

Valentijn Driessen haakt vervolgens in. "Ik hoorde ook bij Feyenoord over die Etiënne Reijnen, die heeft zijn diploma alleen nog niet. Maar die spelers zijn helemaal weg van Etiënne Reijnen. Dat hadden ze bij Slot ook en die komt ook een beetje uit dat cirkeltje. Dat is best wel een talentvolle trainer. Pascal Jansen, die had natuurlijk ook bij Feyenoord kunnen zitten. Dat is door iemand tegengehouden binnen Feyenoord en toen zijn ze bij die Deen terechtgekomen."

Johan Derksen neemt vervolgens (weer) het laatste woord. "Maar het is wel een beetje typisch dat een Deen, die begrijpt niet dat zo'n John de Wolf die moet je respecteren", stelt hij. "Het is wel een amateurtoneel, kijk ze eens solidair zijn. Maar zo'n man (De Wolf, red.) moet je respecteren en die moet je uit de wind houden. En bij Ajax hebben ze niemand meer om uit de wind te houden, alleen maar Italianen. Ik blijf het (Farioli, red.) een ober van een Italiaans restaurant vinden. Die doet een schortje voor en dan komt hij de pizza brengen", besluit Derksen over de succesvolle oefenmeester.