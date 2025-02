Derksen uit felle kritiek op houding Ajacied: "Heel onbeschaafd"

“Bijzonder onbeschaafd van die jongen. Hij heeft een verantwoordelijkheid af te geven,” klonk het. Henderson, ooit geprezen om zijn leiderschap bij Liverpool, lijkt de verwachtingen in Amsterdam niet waar te maken.

“Ajax heeft onverantwoord veel geld aan die man gegeven. Salaris, dat is voor Nederlandse begrippen gigantisch. En hij is niet de grote ster bij Ajax, maar dat ligt niet aan Ajax, maar aan hem,” werd er hard geoordeeld over de investering van de club. Wat vooral kwaad bloed zet, is zijn houding richting de club en zijn teamgenoten. “En dan min of meer met de vuist op de avond slaan en eisen dat hij transfervrij mag vertrekken om ergens anders opnieuw zijn zakken te vullen.”

Hoewel Henderson naar verluidt bezig is zijn houding aan te passen, blijft de kritiek onverminderd. “Nu is hij wel aan het bijdraaien. Ja, nou ja, goed, die directeur heeft hem duidelijk gemaakt dat de wereld zo niet in elkaar zit. En nu weet hij met zijn figuur geen raad, weet je wel,” luidde het oordeel.

Zijn gedrag tijdens en na de wedstrijd viel extra op: “Maar dan gisteren ook distanceren van de groep als er gescoord wordt, van niet feliciteren en zo. Voor zo'n grote speler. Dan ben je toch ook een... Maar het past ook helemaal niet bij de energiekwaliteit', luidde de vernietigende woorden van Van der Gijp en Derksen