Derksen vol verbazing over Ajax-gerucht: "Het is belachelijk"

Johan Derksen heeft vrijdagavond vol verbazing gereageerd op het gerucht dat Brian Brobbey in de belangstelling staat van West Ham United. De vaste tafelgast van Vandaag Inside heeft zich al vaker kritisch uitgelaten over de spits en doet dat nu nogmaals.

"Het is toch belachelijk dat West Ham United Brobbey haalt? Je weet van Brobbey één ding: hij scoort niet", aldus Derksen, die bijval krijgt van Hélène Hendriks. "Dat is het gekke: hij heeft pas drie doelpunten gemaakt dit seizoen in heel veel speeltijd."

Derksen haalt ook nog even het mislukte avontuur bij RB Leipzig aan. "Als die jongen in Duitsland niet kan wennen... In Engeland moet hij links rijden en krijgt hij zo'n Engels ontbijt. Dit is een jongen die zich niet makkelijk aanpast. Dat hebben we in Duitsland gezien, daar had hij ook een topsalaris."