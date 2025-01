Devyne Rensch dolblij met transfer: "Ik heb er geen woorden voor"

Devyne Rensch is heel blij met zijn transfer naar AS Roma. De 22-jarige rechtsback ruilde Ajax deze week in voor de club uit de Italiaanse hoofdstad.

Rensch tekende een contract tot medio 2029 bij AS Roma. "Ik heb er geen woorden voor hoe gelukkig ik ben. Dit is een geweldige club", vertelt hij tijdens zijn eerste interview voor de Italiaanse club. "Bij het eerste contact had ik al het gevoel dat ik naar deze club wilde komen. Het is een grote club, met een positieve energie. Na één seconde wist ik het al."

De Nederlandse verdediger had zijn pijlen al langer op het Italiaanse voetbal gericht. "Mijn droom was altijd al om in de Serie A te spelen en mijn familie vindt Rome als stad geweldig", laat hij weten. Ondanks zijn jonge leeftijd kan Rensch terugblikken op meer dan 150 wedstrijden voor de hoofdmacht van Ajax. "Ik ben een man geworden bij Ajax. Ik ben trots dat ik er gespeeld heb, nu ga ik meer leren bij AS Roma."