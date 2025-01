'Devyne Rensch landt spoedig in Rome voor medische keuring'

Ajax en AS Roma bereikten deze week een akkoord over de transfer van de 22-jarige Rensch. De Italianen betalen zes miljoen euro, inclusief bonussen, voor de verdediger, die nog een contract tot het einde van het seizoen had in Amsterdam. Volgens Fabrizio Romano landt Rensch woensdag in Rome om zijn medische keuring te ondergaan. Daarna zal de transfer normaal gesproken officieel bekend gemaakt worden.

Rensch gaat een contract tot medio 2029 tekenen bij de nummer negen van Italië.